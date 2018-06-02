Объявлен список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2018/19

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала списки кандидатов в национальную команду на сезон-2018/19.

Как сообщает пресс-служба ФФККР, в список кандидатов в национальную команду включены: — мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Сергей Воронов, Александр Самарин, Артур Дмитриев и Алексей Ерохов; — женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, Станислава Константинова, Полина Цурская и Елизавета Туктамышева; — спортивные пары: Наталья Забияко — Александр Энберт, Ксения Столбова — Фёдор Климов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин; — танцевальные пары: Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьёв, Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин, Бетина Попова — Сергей Мозгов и Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин. Ранее сообщалось, что российскую фигуристку Боброву не пустили на Украину из-за посещения Крыма.