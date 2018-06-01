Российскую фигуристку Боброву не пустили на Украину из-за посещения Крыма

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Олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях по фигурному катанию россиянку Екатерину Боброву не пустили на территорию Украины.

Об этом она сообщила в Instagram.

По заявлению Бобровой, причиной этого стало посещение детского лагеря «Артек» в Крыму.

«Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слёзы счастья, что рождало мотивацию, радость и воодушевление? Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа? Я вам честно скажу: у меня нет ответа на этот вопрос», — написала Боброва.

Фигуристка вместе с мужем Андреем Депутатом направлялась в Киев на юбилей свекрови.

Боброва отметила, что не сможет посещать Украину минимум три года.

Ранее фигуристка Загитова рассказала о своих планах после завершения карьеры.

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