Тренер назвал уход Моисеевой из спорта большой потерей для российского кёрлинга

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Тренер женской сборной России Сергей Беланов назвал уход скипа национальной команды Виктории Моисеевой из спорта большой потерей для российского кёрлинга.

«Считаю, что в России только два скипа высокого международного уровня — это Анна Сидорова и Виктория Моисеева. Поэтому уход Виктории является большой потерей для российского кёрлинга», — приводит сова Беланова ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент в национальной команде нет других скипов.

«Есть, конечно, молодые перспективные девушки, но непонятно, когда они раскроются». — добавил специалист.

Ранее Моисеева рассказала о причинах, побудивших её принять решение о завершении спортивной карьеры.

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