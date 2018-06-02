Тренер назвал уход Моисеевой из спорта большой потерей для российского кёрлинга

Тренер женской сборной России Сергей Беланов назвал уход скипа национальной команды Виктории Моисеевой из спорта большой потерей для российского кёрлинга.

«Считаю, что в России только два скипа высокого международного уровня — это Анна Сидорова и Виктория Моисеева. Поэтому уход Виктории является большой потерей для российского кёрлинга», — приводит сова Беланова ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент в национальной команде нет других скипов.

«Есть, конечно, молодые перспективные девушки, но непонятно, когда они раскроются». — добавил специалист.

Ранее Моисеева рассказала о причинах, побудивших её принять решение о завершении спортивной карьеры.