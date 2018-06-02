Кёрлингистка Моисеева назвала причины завершения своей спортивной карьеры

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Скип сборной России по кёрлингу Виктория Моисеева рассказала о причинах, побудивших её принять решение о завершении спортивной карьеры.

«Это было нелёгкое решение, ведь два последних сезона мы с командой провели на высоком уровне. Но это решение не одного дня, оно продуманное. Тяжело, конечно, решиться, но я знаю, чего мне сейчас больше хочется», — приводит слова Моисеевой РИА Новости.

Она отметила, что теперь будет заниматься своим здоровьем и семьёй.

«Я прошла углублённое обследование без проблем, но принять такое решение меня заставили разговоры с врачами. Я, видимо, как спортсмен слишком серьёзно отношусь к любому старту и этим свой организм утомила. Чтобы не подводить никого, говорить, что буду играть, а потом не смогу и лягу в больницу, я приняла такое решение», — добавила спортсменка.

Ранее стало известно, что Моисеева приняла решение завершить спортивную карьеру.

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