Кёрлингистка Моисеева объявила о завершении спортивной карьеры

Скип сборной России по кёрлингу Виктория Моисеева объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Настало время официально объявить вам моё решение. Я заканчиваю карьеру профессионального кёрлера. Я говорю огромное спасибо всем, кто прошёл этот путь со мной, поддерживал меня и мою команду, и научил меня тому, что я сейчас умею. Оглядываясь назад, я счастлива видеть то, что вижу», — написала Моисеева в своём Instagram.

Россиянка также объявила, что на следующей неделе выходит замуж.

Моисеева в составе сборной России приняла участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёчхане, она является также чемпионкой Европы и бронзовой призёркой первенства мира.

Ранее президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв прокомментировал завоевание россиянками бронзовых медалей на чемпионате мира в Канаде.