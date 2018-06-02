В штаб-квартире ООН состоялся приём по случаю ЧМ-2018 в России
Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что чемпионат даст возможность гостям из других стран познакомиться с русской культурой и традициями.
«Мы ожидаем зрителей со всего мира, которые узнают Россию не из газет. Надеюсь, они смогут забрать домой частичку России», — сказал Небензя.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пожелал России успеха в проведении турнира.
Он отметил, что во время визита в Россию посетит матч команды своей родной страны — Португалии, которая встретится со сборной Марокко.
«Я не уверен, есть ли здесь уважаемый посол Марокко, но один из нас будет очень грустен в конце встречи», — пошутил португалец.
Ранее Небензя заявил, что в Совбезе ООН покажут церемонию открытия чемпионата мира по футболу.