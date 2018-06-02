В штаб-квартире ООН состоялся приём по случаю ЧМ-2018 в России

В штаб-квартире ООН 1 июня постоянное представительство России при организации провело приём под названием «15 дней до чемпионата мира по футболу в России».

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что чемпионат даст возможность гостям из других стран познакомиться с русской культурой и традициями.

«Мы ожидаем зрителей со всего мира, которые узнают Россию не из газет. Надеюсь, они смогут забрать домой частичку России», — сказал Небензя.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пожелал России успеха в проведении турнира.

Он отметил, что во время визита в Россию посетит матч команды своей родной страны — Португалии, которая встретится со сборной Марокко.

«Я не уверен, есть ли здесь уважаемый посол Марокко, но один из нас будет очень грустен в конце встречи», — пошутил португалец.

Ранее Небензя заявил, что в Совбезе ООН покажут церемонию открытия чемпионата мира по футболу.