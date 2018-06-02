Кержаков: если меня пригласят в тренерский штаб Семака в «Зените», я соглашусь
«Если меня пригласят, я соглашусь. При этом я никогда не брошу юношескую сборную», — приводит слова Кержакова «Спорт день за днём».
Специалист отметил, что у него есть действующий до 2019 года договор с Российским футбольным союзом и он намерен полностью его отработать.
«Если Сергей Богданович будет не против совмещения этих должностей и позовёт меня, я с удовольствием приму приглашение. «Зенит» — это моя любовь. И я очень хочу приносить клубу пользу. Но, повторюсь, с Семаком мы не общались», — добавил Кержаков.
Ранее Семак заявил, что не говорил с Кержаковым о работе в тренерском штабе «Зенита».