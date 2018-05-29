Семак заявил, что не общался с Кержаковым о работе в тренерском штабе «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что не разговаривал с бывшим форвардом клуба Александром Кержаковым на тему возможной работы в тренерском штабе команды.

«Пока преждевременно говорить о том, кто войдёт в тренерский штаб. Много информации в прессе не соответствовало действительности. Назначение прошло очень быстро, с элементом неожиданности», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Он отметил, что, несмотря на скорость происходящего, он уже успел подумать о возможных кандидатах в тренерский штаб команды.

«Что касается Кержакова, я не разговаривал с ним на этот счёт и от руководителей не слышал ничего об этом», — добавил специалист.

Ранее в «Зените» рассказали о задачах, которые поставлены перед Семаком.