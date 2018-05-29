В «Зените» рассказали о задачах, которые поставлены перед Семаком

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, какие задачи поставлены перед новым главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Вернуться в Лигу чемпионов — это первая задача. И конечно, чемпионство «Зенита» — это та цель, к которой мы всегда стремимся и будем стремиться», — приводит слова Фурсенко «Чемпионат».

По итогам сезона-2017/18 «Зенит» занял пятое место и не получил права на выступление в Лиге чемпионов — вместо этого петербуржцы будут играть в Лиге Европы.

Последняя победа «Зенита» в чемпионате России по футболу датирована сезоном-2014/15.

Ранее Семак прокомментировал своё назначение на должность главного тренера «Зенита».