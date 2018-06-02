НБА признала ошибку судей в пользу «Голден Стэйт» в конце первого матча финала

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) признала ошибку судей в концовке первого матча финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».

За 4,7 секунды до окончания четвёртой четверти баскетболист «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вошёл в трёхсекундную зону до того, как игрок «Кливленда» Джордж Хилл исполнил штрафной бросок. Поскольку Хилл промахнулся, судьи должны были дать ему право исполнить штрафной снова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу НБА.

Матч завершился итоговой победой «Голден Стэйт» в овертайме со счётом 124:114, и теперь клуб ведёт в серии до четырёх побед — 1:0.

Ранее форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству набранных очков за один матч в раунде плей-офф НБА.