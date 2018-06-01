Леброн Джеймс установил личный рекорд по набранным за один матч очкам в плей-офф НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс установил личный рекорд по количеству набранных очков за один матч в раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В первом матче финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс записал в свой актив 51 очко. Прежде ему не удавалось набирать в играх плей-офф более 50 очков.

Он также стал вторым игроком после легендарного Майкла Джордана, которому удалось набрать более 50 очков в матче финальной серии НБА с 1970 года. Джеймс также сравнялся с Джорданом по количеству матчей плей-офф, в которых он набирал более 30 очков, — 109 игр.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» в овертайме обыграл «Кливленд» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.