«Голден Стэйт» в овертайме обыграл «Кливленд» в первом матче серии финала плей-офф НБА
- Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант и защитник «Кливленд Кавальерз» Джордж Хилл
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 124:114.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набравший 51 очко. Его партнёр по команде Кевин Лав оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.
В составе победителей трипл-дабл из 13 очков, 11 подборов и девяти перехватов в свой актив записал Дрэймонд Грин. Стивен Карри набрал 29 очков, сделал девять передач и совершил шесть подборов. Кевин Дюрант отличился 26 очками и девятью подборами.
Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Голден Стэйт».
Следующая игра состоится 4 июня.
Ранее сообщалось, что баскетболисты «Хьюстона» установили антирекорд НБА, не реализовав 27 трёхочковых бросков подряд.