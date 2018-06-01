«Голден Стэйт» в овертайме обыграл «Кливленд» в первом матче серии финала плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке одержал победу на «Кливленд Кавальерс»в первом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 124:114.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набравший 51 очко. Его партнёр по команде Кевин Лав оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

В составе победителей трипл-дабл из 13 очков, 11 подборов и девяти перехватов в свой актив записал Дрэймонд Грин. Стивен Карри набрал 29 очков, сделал девять передач и совершил шесть подборов. Кевин Дюрант отличился 26 очками и девятью подборами.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Голден Стэйт».

Следующая игра состоится 4 июня.

Ранее сообщалось, что баскетболисты «Хьюстона» установили антирекорд НБА, не реализовав 27 трёхочковых бросков подряд.