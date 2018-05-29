Баскетболисты «Хьюстона» установили антирекорд НБА, не реализовав 27 трёхочковых бросков подряд

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» установили антирекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в седьмом матче полуфинальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз».

Игроки «Хьюстона» не смогли реализовать 27 трёхочковых бросков подряд со второй по четвёртую четверть. За это время баскетболисты «Голден Стэйт» забросили 13 мячей из-за дуги.

Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» прошёл «Хьюстон Рокетс» в полуфинальной серии плей-офф НБА.