СМИ: Роналду сообщил футболистам «Реала» о желании покинуть команду до финала Лиги чемпионов

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил своим одноклубникам о желании покинуть команду ещё до финала Лиги чемпионов.

Роналду признался, что ситуация в клубе осложнилась, поэтому он намерен покинуть команду, сообщает Marca. Португалец после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» намекнул на возможный уход из испанского клуба.

Отмечается, что партнёры Роналду не ожидали, что португалец так скоро публично объявит о своём желании. Руководство «Реала» осталось недовольно словами футболиста после финала ЛЧ, однако в то же время сохраняет спокойствие.

Ранее мать нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду Долорес Авейро высказала мнение о возможном будущем своего сына.