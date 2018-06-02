СМИ: Роналду сообщил футболистам «Реала» о желании покинуть команду до финала Лиги чемпионов

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Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил своим одноклубникам о желании покинуть команду ещё до финала Лиги чемпионов.

Роналду признался, что ситуация в клубе осложнилась, поэтому он намерен покинуть команду, сообщает Marca. Португалец после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» намекнул на возможный уход из испанского клуба.

Отмечается, что партнёры Роналду не ожидали, что португалец так скоро публично объявит о своём желании. Руководство «Реала» осталось недовольно словами футболиста после финала ЛЧ, однако в то же время сохраняет спокойствие. 

Ранее мать нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду Долорес Авейро высказала мнение о возможном будущем своего сына.

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