Американские СМИ считают Овечкина главным претендентом на приз самого ценного хоккеиста плей-офф НХЛ
- Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
- globallookpress.com
По мнению авторитетного издания, главным претендентом на индивидуальную награду является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Также в число кандидатов вошли его партнёры по клубу — форвард Евгений Кузнецов и голкипер Брэйден Холтби.
Кроме трёх хоккеистов «Вашингтона», в топ-5 номинантов входят два игрока второго финалиста Кубка Стэнли — «Вегас Голден Найтс»: голкипер Марк-Андре Флёри и нападающий Джонатан Маршессо.
Лауреата определяют члены Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.
Ранее сообщалось, что Кузнецов может пропустить третий матч финальной серии Кубка Стэнли.