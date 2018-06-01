Американские СМИ считают Овечкина главным претендентом на приз самого ценного хоккеиста плей-офф НХЛ

Североамериканский портал NBC сформировал список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз, который ежегодно вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По мнению авторитетного издания, главным претендентом на индивидуальную награду является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Также в число кандидатов вошли его партнёры по клубу — форвард Евгений Кузнецов и голкипер Брэйден Холтби.

Кроме трёх хоккеистов «Вашингтона», в топ-5 номинантов входят два игрока второго финалиста Кубка Стэнли — «Вегас Голден Найтс»: голкипер Марк-Андре Флёри и нападающий Джонатан Маршессо.

Лауреата определяют члены Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.

Ранее сообщалось, что Кузнецов может пропустить третий матч финальной серии Кубка Стэнли.