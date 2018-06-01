Плишкова заявила, что хочет получить удовольствие от матча с Шараповой на «Ролан Гаррос»
- Чешская теннисистка Каролина Плишкова
- globallookpress.com
«Шарапова — большая чемпионка, и она точно будет хорошо играть. Она постоянно атакует, полностью вкладывается во все удары, со всей силы бьёт форхенды, бэкхенды, подачу. Однако ещё она может подарить много очков», — приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.
Она отметила, что нацеливалась на матч с Шараповой с того момента, как узнала свою турнирную сетку.
«Добралась до этого матча не без проблем, однако добралась и хочу получить удовольствие. Конечно, это будет хорошая игра в прекрасной атмосфере. Считаю, у меня неплохие шансы на победу», — добавила чешская теннисистка.
Матч Шарапова — Плишкова состоится 2 июня.
Ранее Шарапова поделилась своими ожиданиями от матча с Плишковой на «Ролан Гаррос».