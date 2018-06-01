Поветкин заявил, что бой с Джошуа может пройти осенью в Англии

Российский боксёр Александр Поветкин сообщил, что бой с британцем Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) может состояться осенью 2018 года в Англии.

«Я стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира, и поэтому должен быть бой с Джошуа. Когда и где он состоится, пока неизвестно, все зависит от промоутеров. Скорее всего, бой пройдёт в Англии осенью. Подготовку начну тогда, когда будет определена точная дата», — приводит слова Поветкина ТАСС.

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