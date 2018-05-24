Кремлёв назвал возможные дату и место проведения боя Гассиев — Усик в России

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв в интервью RT рассказал, где и когда состоится финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между Муратом Гассиевым и Александром Усиком, если Россия получит право на проведение боя.

«Мы хотели провести бой между Гассиевым и Усиком в России в День бокса страны, который отмечается у нас 22 июля. Само место проведения будет определено позднее. Это может быть Москва или Сочи», — заявил Кремлёв RT.

Ранее Кремлёв сообщил, что на проведение боя Гассиев — Усик претендуют четыре страны.