Кремлёв назвал возможные дату и место проведения боя Гассиев — Усик в России

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Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв в интервью RT рассказал, где и когда состоится финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между Муратом Гассиевым и Александром Усиком, если Россия получит право на проведение боя.
Кремлёв назвал возможные дату и место проведения боя Гассиев — Усик в России
  • Чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев
  • globallookpress.com

«Мы хотели провести бой между Гассиевым и Усиком в России в День бокса страны, который отмечается у нас 22 июля. Само место проведения будет определено позднее. Это может быть Москва или Сочи», — заявил Кремлёв RT.

Ранее Кремлёв сообщил, что на проведение боя Гассиев — Усик претендуют четыре страны.

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