Кремлёв: на проведение боя Гассиев — Усик претендуют четыре страны

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв в интервью RT рассказал, какие страны претендуют на проведение финального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между чемпионами мира в первом тяжёлом весе Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

«На проведение поединка также претендуют Англия, Австралия и Латвия. Но не думаю, что кто-то сможет предложить лучшие условия, чем Россия», — заявил президент федерации в беседе с RT.

Ранее Кремлёв сообщил, что срыв переговоров о проведении поединка не связан с промоутерами Гассиева и Усика.