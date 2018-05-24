Кремлёв: срыв переговоров по бою между Гассиевым и Усиком не связан с промоутерами боксёров
- Чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев
- globallookpress.com
«Промоутеры Гассиева и Усика не имеют отношения к проблемам с переговорами. Дело в разногласиях между учредителями Comosa AG», — пояснил Кремлёв RT.
Изначально бой между Гассиевым и Усиком должен был пройти 21 июля в городе Джедда в Саудовской Аравии. Однако позднее место и дата проведения поединка были изменены.
Ранее Кремлёв назвал причины срыва переговоров по бою между Гассиевым и Усиком.