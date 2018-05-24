Кремлёв: срыв переговоров по бою между Гассиевым и Усиком не связан с промоутерами боксёров

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв в интервью RT сообщил, что срыв переговоров по организации финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между чемпионом мира WBA и IBF Муратом Гассиевым и чемпионом мира WBC и WBO Александром Усиком не связан с представителями спортсменов.

«Промоутеры Гассиева и Усика не имеют отношения к проблемам с переговорами. Дело в разногласиях между учредителями Comosa AG», — пояснил Кремлёв RT.

Изначально бой между Гассиевым и Усиком должен был пройти 21 июля в городе Джедда в Саудовской Аравии. Однако позднее место и дата проведения поединка были изменены.

Ранее Кремлёв назвал причины срыва переговоров по бою между Гассиевым и Усиком.