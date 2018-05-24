Кремлёв рассказал, из-за чего сорвались переговоры о проведении боя Гассиев — Усик

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв в интервью RT назвал причину, по которой сорвались переговоры о месте проведения финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA и IBF Муратом Гассиевым и чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком.

«Мы вели переговоры о проведении поединка с владельцами Всемирной боксёрской суперсерии Comosa AG. Договорённость была практически достигнута, когда что-то поменялось. Причиной стало отсутствие согласия по нескольким пунктам контракта среди учредителей. Завтра состоится собрание совета директоров компании. Решение по поводу поединка Гассиев — Усик отложено минимум до понедельника», — заявил Кремлёв RT.

Ранее сообщалось, что переговоры по финальному бою WBSS Гассиев — Усик не увенчались успехом