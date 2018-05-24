Переговоры по финальному бою WBSS Гассиев — Усик не увенчались успехом

Промоутеры чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) Мурата Гассиева и представители чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской организации (WBO) Александра Усика не смогли достичь договорённости о проведении финального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Изначально поединок между Гассиевым и Усиком должен был состояться 21 июля в городе Джедда (Саудовская Аравия). Однако позднее стало известно, что бой пройдёт в другом месте.

О новом месте проведения поединка предполагалось сообщить на специальной пресс-конференции, которая была запланирована на 24 мая в Москве. Однако позднее её отменили из-за отсутствия договорённости между промоутерами спортсменов.

«Я благодарю всех болельщиков за переживания и волнения по поводу проведения данного боя. Мы сразу же сообщим, как только придём к согласию и примем решение», — заявил президент Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Ранее сообщалось, что Гассиев возобновил подготовку к бою с Усиком.