Воробьёв рассказал о предстоящих изменениях в развитии СКА

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Главный тренер санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв рассказал о предстоящих изменениях в развитии команды.

«Сейчас немножко изменился вектор развития клуба. В первую очередь он будет ориентироваться на своих игроков, которые прошли команды МХЛ и ВХЛ. Мы будем выводить их на нужный уровень», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Воробьёв стал новым главным тренером ХК СКА.

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