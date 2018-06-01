Воробьёв рассказал о предстоящих изменениях в развитии СКА

Главный тренер санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв рассказал о предстоящих изменениях в развитии команды.

«Сейчас немножко изменился вектор развития клуба. В первую очередь он будет ориентироваться на своих игроков, которые прошли команды МХЛ и ВХЛ. Мы будем выводить их на нужный уровень», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Воробьёв стал новым главным тренером ХК СКА.