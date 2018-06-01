Воробьёв стал новым главным тренером ХК СКА

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Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА объявил о назначении Ильи Воробьёва главным тренером команды.
Воробьёв стал новым главным тренером ХК СКА
  • Илья Воробьёв
  • © Александр Куденко / РИА Новости

Как сообщает пресс-служба команды, контракт с 43-летним тренером рассчитан на два года.

Отмечается, что помощниками Воробьёва станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Работу в СКА продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, а также тренер по общей физподготовке Юрий Жданов и тренер по индивидуальной физподготовке Денис Коротышев.

Ранее ФХР объявила о заключении контракта с тренером Воробьёвым.

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