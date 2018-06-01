Воробьёв стал новым главным тренером ХК СКА

Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА объявил о назначении Ильи Воробьёва главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба команды, контракт с 43-летним тренером рассчитан на два года.

Отмечается, что помощниками Воробьёва станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Работу в СКА продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, а также тренер по общей физподготовке Юрий Жданов и тренер по индивидуальной физподготовке Денис Коротышев.

Ранее ФХР объявила о заключении контракта с тренером Воробьёвым.