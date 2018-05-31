Китайский журналист: в нашей стране Овечкин является величайшей суперзвездой

Китайский журналист Вей Ву рассказал об отношении в его стране к российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«У нас в стране он является величайшей суперзвездой. Очень умный, мощный, техничный игрок и добрый человек. Его успех в этом сезоне и вся его история вдохновили очень многих китайцев», — приводит слова Ву официальный сайт НХЛ.

Журналист отметил, что любовь к Овечкину началась 10 лет назад, после чего родители в Китае начали охотнее отдавать детей в хоккей.

«Я это вижу в Пекине своими глазами, потому что ребята в возрасте шести-восьми лет поголовно носят свитера с восьмёркой на спине и фамилией «Овечкин». Считаю, в этом году Ови заслужил Кубок Стэнли», — добавил Ву.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые в истории одержал победу в матче финальной серии Кубка Стэнли.