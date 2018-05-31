«Вашингтон» впервые в истории одержал победу в матче финальной серии Кубка Стэнли

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Переиграв «Вегас Голден Найтс» во втором матче, «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории одержал победу в матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» второй раз играет в финале Кубка Стэнли. Однако в решающей серии в сезоне-1997/98 с «Детройт Ред Уингз» команда из столицы США проиграла все четыре матча.

Следующий матч серии между «Вашингтоном» и «Вегасом» пройдёт 3 июня в Вашингтоне.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, за счёт чего удалось одержать победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ.

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