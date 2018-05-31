Касаткина и Гаврилова проиграли Хибино и Калашниковой в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова потерпели поражение от японки Нао Хибино и представительницы Грузии Оксаны Калашниковой в матче первого круга парного турнира «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7. За выход в третий раунд соревнований японско-грузинская пара поспорит с дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция). Ранее сообщалось, что Шарапова обыграла Векич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».