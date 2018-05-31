СМИ: Балотелли может быть назначен капитаном сборной Италии по футболу из-за расизма в его адрес

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Нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли может быть назначен капитаном команды в товарищеском матче с Францией.

Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, такое решение станет ответом болельщикам, которые во время предыдущей встречи итальянцев — с Саудовской Аравией —вывесили баннер «Мой капитан — итальянской крови». Заявление стало ответом за слова главного тренера команды Роберто Манчини о том, что в случае замены капитана Леонардо Бонуччи повязку получит Балотелли.

«К сожалению, бывают идиоты, и футбол иногда привлекает подобных людей со всей страны. Капитанство Балотелли — это отличная идея», — заявил генеральный директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Микеле Ува.

Балотелли родился в Палермо в семье выходцев из Ганы.

Матч между сборными Италии и Франции состоится 1 июня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Балотелли выразил уверенность, что люди воспринимали бы его иначе, если бы у него был другой цвет кожи.

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