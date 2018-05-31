Футболист Балотелли: будь я белым, у меня было бы намного меньше проблем

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Нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли уверен, что люди воспринимали бы его иначе, если бы у него был другой цвет кожи.

«Уверен, будь я белым, у меня было бы намного меньше проблем. Я получаю большое количество писем от детей, которые считают меня примером, потому что я всегда противостоял расизму», — цитирует Балотелли La Gazzetta Dello Sport.

Он также вспомнил, как его обвинили в краже еды в школьной столовой.

«Ещё был случай, который остался в памяти навсегда. Я сделал домашнюю работу и пошёл поиграть с ребятами в футбол во дворе. Я спросил у них: «Привет, ребята, сыграем?» На что мне ответили: «Нет, Марио, ты не можешь с нами играть, потому что ты чёрный!» — рассказал Балотелли.

Он признался, что раньше думал, что люди воспринимают его так из-за его агрессии, а не из-за цвета кожи.

Ранее болельщики вывесили баннер, обращённый к темнокожему нападающему сборной Италии по футболу Марио Балотелли, во время матча с Саудовской Аравией.

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