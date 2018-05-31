CAS не удовлетворил апелляцию напарника Болта по эстафете на ОИ-2008

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию ямайского легкоатлета Несты Картера на решение Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировать его результаты на Олимпиаде 2008 года, которая прошла в Пекине.

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Картер был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, в его организме был обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин.

Спортсмен участвовал только в эстафете 4×100 метров, которую он выиграл со своими партнёрами по команде. В их числе был девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт. Все они лишены золотых медалей.

Таким образом, Болт стал восьмикратным олимпийским чемпионом.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Перу Паоло Герреро добился отмены дисквалификации за допинг и примет участие в ЧМ-2018 в России.