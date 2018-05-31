СМИ: Наставник «Тоттенхэма» является главным кандидатом на место главного тренера «Реала»
«Реал» намерен пригласить наставника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, сообщает COPE.
Аргентиский специалист ранее продлил контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2023 года. Некоторые СМИ сообщали, что у Почеттино есть договорённость о его уходе в случае предложения со стороны «Реала».
Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, как воспринял решение Зинедина Зидана об уходе с поста главного тренера команды.