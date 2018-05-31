СМИ: Наставник «Тоттенхэма» является главным кандидатом на место главного тренера «Реала»

Короткая ссылка
Руководство мадридского «Реала» определилось с кандидатурой главного тренера на смену Зинедину Зидану, который объявил об уходе из клуба.

«Реал» намерен пригласить наставника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, сообщает COPE

Аргентиский специалист ранее продлил контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2023 года. Некоторые СМИ сообщали, что у Почеттино есть договорённость о его уходе в случае предложения со стороны «Реала».

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, как воспринял решение Зинедина Зидана об уходе с поста главного тренера команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить