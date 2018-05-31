Президент «Реала»: решение Зидана стало ударом для меня

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, как воспринял решение Зинедина Зидана об уходе с поста главного тренера команды.

«После победы в Лиге чемпионов это очень неожиданное решение, но мы можем лишь принять его с уважением. Оно стало ударом для меня, когда я узнал о нём», — приводит сказанные на пресс-конференции слова Переса «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что бессмысленно пытаться переубедить Зидана пересмотреть своё решение.

«Я не прощаюсь, я лишь говорю «до встречи». Если ему нужен небольшой отдых, он его заслужил», — сказал Зидан.

Ранее пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на уход с поста главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.