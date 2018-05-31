Болельщики футбольной «Кубани» выступили с заявлением относительно ситуации в клубе

Объединение болельщиков футбольной «Кубани» опубликовало официальное заявление по поводу ситуации в клубе, который не смог пройти лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и подверг сомнению профессиональный статус команды в следующем сезоне.

«Учитывая ранее введённую процедуру банкротства в отношении клуба, констатируем, что в год 90-летия клуба он уничтожен, вопреки многократным обещаниям и заверениям губернатора края Вениамина Кондратьева, куратора клуба Андрея Коробки и руководства клуба», — написано в заявлении, которое приводится в группе «Трибуна Юг» в VK.

Болельщики также признали факт утраты старейшей футбольный команды Южного региона России в преддверии чемпионата мира 2018 года.

«В результате дилетантского управления клубом со стороны администрации края регион, в котором будет проводиться чемпионат мира по футболу, перед началом всемирного спортивного праздника потерял старейшую футбольную команду юга России», — заявили болельщики.

Объединение поклонников «Кубани» сообщило об основании общественной организации, на базе которой будет создан футбольный клуб. По словам болельщиков, клуб станет единственным продолжением футбольных традиций «Кубани».

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Кубань» может утратить профессиональный статус.