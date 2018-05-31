Болельщики футбольной «Кубани» выступили с заявлением относительно ситуации в клубе

Короткая ссылка
Объединение болельщиков футбольной «Кубани» опубликовало официальное заявление по поводу ситуации в клубе, который не смог пройти лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и подверг сомнению профессиональный статус команды в следующем сезоне.

«Учитывая ранее введённую процедуру банкротства в отношении клуба, констатируем, что в год 90-летия клуба он уничтожен, вопреки многократным обещаниям и заверениям губернатора края Вениамина Кондратьева, куратора клуба Андрея Коробки и руководства клуба», — написано в заявлении, которое приводится в группе «Трибуна Юг» в VK.

Болельщики также признали факт утраты старейшей футбольный команды Южного региона России в преддверии чемпионата мира 2018 года.

«В результате дилетантского управления клубом со стороны администрации края регион, в котором будет проводиться чемпионат мира по футболу, перед началом всемирного спортивного праздника потерял старейшую футбольную команду юга России», — заявили болельщики.

Объединение поклонников «Кубани» сообщило об основании общественной организации, на базе которой будет создан футбольный клуб. По словам болельщиков, клуб станет единственным продолжением футбольных традиций «Кубани». 

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Кубань» может утратить профессиональный статус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить