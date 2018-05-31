Овечкин отметил игру вратаря Холтби во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, за счёт чего удалось одержать победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы играли в умный хоккей, действовали жёстко и с полной отдачей. А то, что делал Брэйден Холтби, — это невообразимо. Благодарю Бога, что он наш голкипер», — цитирует Овечкина The Washington Post.

Он также отметил, что Ларс Эллер хорошо заменил получившего травму в матче россиянина Евгения Кузнецова. На счету Эллера гол и две результативные передачи.

«По ходу матча мы потеряли Кузнецова, однако здорово сыграл Ларс Эллер, это наше секретное оружие», — заявил Овечкин.

Ранее Овечкин обошёл Павла Дацюка по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ.

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