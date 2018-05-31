Овечкин отметил игру вратаря Холтби во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом»
«Мы играли в умный хоккей, действовали жёстко и с полной отдачей. А то, что делал Брэйден Холтби, — это невообразимо. Благодарю Бога, что он наш голкипер», — цитирует Овечкина The Washington Post.
Он также отметил, что Ларс Эллер хорошо заменил получившего травму в матче россиянина Евгения Кузнецова. На счету Эллера гол и две результативные передачи.
«По ходу матча мы потеряли Кузнецова, однако здорово сыграл Ларс Эллер, это наше секретное оружие», — заявил Овечкин.
Ранее Овечкин обошёл Павла Дацюка по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ.