Овечкин отметил игру вратаря Холтби во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, за счёт чего удалось одержать победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы играли в умный хоккей, действовали жёстко и с полной отдачей. А то, что делал Брэйден Холтби, — это невообразимо. Благодарю Бога, что он наш голкипер», — цитирует Овечкина The Washington Post.

Он также отметил, что Ларс Эллер хорошо заменил получившего травму в матче россиянина Евгения Кузнецова. На счету Эллера гол и две результативные передачи.

«По ходу матча мы потеряли Кузнецова, однако здорово сыграл Ларс Эллер, это наше секретное оружие», — заявил Овечкин.

Ранее Овечкин обошёл Павла Дацюка по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ.