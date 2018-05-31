Российский боец смешанного стиля Харитонов одержал первую победу в кикбоксинге с 2014 года
Россиянин смог досрочно победить, нокаутировав бельгиского спортсмена во втором раунде.
Это был первый поединок по правилам кикбоксинга для Харитонова с 2014 года.
Ранее глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о результате поединка между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и его соотечественником Антоном Вязигиным на турнире M-1 Challenge 92, который прошёл в Санкт-Петербурге.