Российский боец смешанного стиля Харитонов одержал первую победу в кикбоксинге с 2014 года

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал бельгийца Фредерику Синистру в поединке по правилам кикбоксинга на турнире «Жара Fight Show» в Москве.

Россиянин смог досрочно победить, нокаутировав бельгиского спортсмена во втором раунде.

Это был первый поединок по правилам кикбоксинга для Харитонова с 2014 года.

Ранее глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о результате поединка между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и его соотечественником Антоном Вязигиным на турнире M-1 Challenge 92, который прошёл в Санкт-Петербурге.