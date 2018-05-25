Финкельштейн заявил, что не согласен с решением судей по бою Харитонов — Вязигин на турнире M-1 Challenge 92

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о результате поединка между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и его соотечественником Антоном Вязигиным на турнире M-1 Challenge 92, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Судьи отдали победу Харитонову после того, как бой был остановлен в начале второго раунда. Харитонов не смог продолжить поединок, так как соперник попал ему пальцем в глаз, и судьи приняли решение определить победителя по итогам прошедшего отрезка.

«Я пока не знаю, что сказали Сергею врачи, но сам видел его покрасневший глаз. С решением главного судьи не согласен, думаю, что это чистый «ноу контест» (признание боя несостоявшимся. — RT)», — цитирует Финкельштейна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что бой остановил спортсмен, а не доктор. По словам Финкельштейна, он намерен связаться с судьями и разобраться в ситуации.

«По увиденному могу сказать, что Антон показал, что он крепкий боец с чемпионскими амбициями. Будем однозначно делать реванш в июле в Ингушетии», — добавил Финкельштейн.

Харитонов после боя был осмотрен офтальмологом. Ему был поставлен диагноз «непроникающая травма глаза в результате контузии (ушиба) глазного яблока, три царапины роговицы».

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