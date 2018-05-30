В Федерации хоккея Швеции сообщили об убытках по итогам победного для сборной ЧМ

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Председатель совета Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон сообщил, что организация понесла убытки в размере порядка €340 тыс. по итогам победного для национальной команды чемпионата мира 2018 года в Дании.

«За победу на чемпионате мира федерация получила в районе €860 тыс., а общая стоимость всей поездки составила около €1,2 млн. Мы разочарованы, что модель распределения средств Международной федерацией хоккея выглядит так», — приводит слова Ларссона Expressen.

Он отметил, что вопрос об изменениях в распределении средств был поднят на конгрессе IIHF, который проходит во время турнира.

«В краткосрочной перспективе золото чемпионата мира не будет приносить финансовых доходов, однако в будущем это будет выглядеть по-другому. Мы вместе с нашими партнёрами, другими федерациями работаем над переменами и со временем должны достичь успеха», — добавил функционер.

Сборная Швеции завоевала победу на чемпионате мира в Дании и таким образом выиграла второе подряд мировое первенство.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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