Третьяк заявил, что ФХР планирует предложить Воробьёву двухлетний контракт

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация планирует предложить исполняющему обязанности главного тренера национальной сборной Илье Воробьёву двухлетний контракт с возможностью продления ещё на два года.

«Воробьёв сейчас подаст нам программу действий. Но мы планируем подписать контракт на два года плюс ещё два»,—  приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что по сумме максимальная продолжительность контракта равна олимпийскому циклу.

«Но сначала посмотрим, как пройдут первые два года», — добавил глава ФХР.

Воробьёв возглавил национальную команду 12 апреля 2018 года. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в Дании.

Ранее глава ФХР подвёл итоги сезона для сборной России по хоккею.

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