Третьяк подвёл итоги сезона для сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвёл итоги сезона для национальной команды.

«Не будем искать оправданий — впервые за долгое время наша страна осталась без медалей чемпионата мира. Однако ни у кого не повернётся язык назвать сезон неудачным — в нём сборная завоевала девятый комплект олимпийских медалей. Это историческое достижение, которое произошло в буквальном смысле на наших глазах», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Он назвал причины, по которым россияне не смогли преодолеть барьер 1/4 финала ЧМ в Дании. Глава ФХР отметил, что состав сборных был достаточно сильным, тем более на фоне кадровых перестановок в российской сборной.

«Мы столкнулись с большими трудностями при формировании окончательной заявки — ряд лидеров по объективным причинам не смогли присоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной с прицелом на следующие Олимпийские игры в Пекине», — сказал Третьяк.

Ранее сборная России по хоккею узнала своих соперников по групповому этапу на чемпионате мира 2019 года в Словакии.