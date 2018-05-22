Финалисты ЧМ-2018 стали соперниками сборной России по хоккею на следующем первенстве мира в Словакии

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Сборная России по хоккею узнала своих соперников по групповому этапу на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Россиянам достались финалисты прошедшего ЧМ — Швеция и Швейцария, а также команды Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Матчи группы B пройдут в Братиславе, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

В группе А, матчи которой пройдут в городе Кошице, сыграют команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал национальную команду по хоккею за вылет из элитного дивизиона чемпионата мира.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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