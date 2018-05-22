Лукашенко раскритиковал хоккеистов сборной Белоруссии за вылет из элитного дивизиона ЧМ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал национальную команду по хоккею за вылет из элитного дивизиона чемпионата мира.

«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, — это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

По его мнению, лучшие белорусские игроки должны представлять клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» из Минска.

«В ущерб всему (желательно, конечно, без ущерба) мы должны предпочтение отдавать сборной. Всё должно быть заточено на страну. Должны играть белорусские хоккеисты и прежде всего вратари. Это не дело, что у нас нет нормальной защиты. Да и нападения нет. Если за десяток матчей не могут забить десяток голов, это не команда», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что сборная Белоруссии по хоккею примет участие в домашнем чемпионате мира 2021 года, даже если не успеет самостоятельно вернуться в высший дивизион.