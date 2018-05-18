Глава IIHF заявил, что сборная Белоруссии по хоккею обязательно сыграет на домашнем ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что сборная Белоруссии по хоккею примет участие в домашнем чемпионате мира 2021 года, даже если не успеет самостоятельно вернуться в высший дивизион.

«Сборная Белоруссии обязательно будет играть на домашнем чемпионате мира в 2021 году. Во-первых, у меня нет сомнений, что они сами смогут вернуться в элиту. Во-вторых, если вдруг этого не произойдёт, команде будет предоставлена специальная грин-карта. Иногда вылет из элиты может даже пойти на пользу и дать толчок развитию хоккея в стране», — приводит слова Фазеля РИА Новости.

По итогам чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная Белоруссии проиграла семь из семи матчей, заняв последнее место в группе А, и покинула высший хоккейный дивизион.

Ранее определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2018 года.