Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл ребрендинг Лиги Европы.

Об этом сообщает пресс-служба турнира, представившая обновлённые стиль, дизайн и гимн.

Основные цвета Лиги Европы — чёрный и золотой — остались без изменений, однако теперь вместо «волны энергии», изображающей связь между игроками и болельщиками, будет использоваться сочетание ломаных линий и плоскостей. Оно визуально подчёркивает путешествие клубов по всей Европе.

Кроме того, у турнира со следующего сезона появится новый официальный мяч.

Ранее в «Зените» рассказали о задачах, которые предстоит решить Семаку.