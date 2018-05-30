УЕФА провёл ребрендинг Лиги Европы
Об этом сообщает пресс-служба турнира, представившая обновлённые стиль, дизайн и гимн.
Основные цвета Лиги Европы — чёрный и золотой — остались без изменений, однако теперь вместо «волны энергии», изображающей связь между игроками и болельщиками, будет использоваться сочетание ломаных линий и плоскостей. Оно визуально подчёркивает путешествие клубов по всей Европе.
Кроме того, у турнира со следующего сезона появится новый официальный мяч.
🔥 Ребрендинг #ЛигаЕвропы— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 мая 2018 г.
✔️ Новый стиль
✔️ Новый дизайн
✔️ Новый гимн
Все подробности здесь ➡ https://t.co/Am5UvoLy4Kpic.twitter.com/ap4KqLtkmQ
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