«Рубин» поздравил Семака с назначением на должность главного тренера «Зенита»

Казанский «Рубин» поздравил бывшего капитана команды Сергея Семака с назначением на пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

«Поздравляем экс-капитана «Рубина» Сергея Богдановича Семака с назначением на пост главного тренера ФК «Зенит», — написано в заявлении «Рубина» в Twitter.

Поздравляем экс-капитана «Рубина» Сергея Богдановича Семака с назначением на пост главного тренера @zenit_spb! pic.twitter.com/GPYlxLOQbt — «Рубин» Казань (@fcrk) 30 мая 2018 г.

Семак являлся футболистом «Рубина» с 2008 по 2010 год. В составе команды он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны.

Ранее Боярский оценил назначение Семака на должность главного тренера «Зенита».