«Рубин» поздравил Семака с назначением на должность главного тренера «Зенита»
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«Поздравляем экс-капитана «Рубина» Сергея Богдановича Семака с назначением на пост главного тренера ФК «Зенит», — написано в заявлении «Рубина» в Twitter.
Поздравляем экс-капитана «Рубина» Сергея Богдановича Семака с назначением на пост главного тренера @zenit_spb! pic.twitter.com/GPYlxLOQbt— «Рубин» Казань (@fcrk) 30 мая 2018 г.
Семак являлся футболистом «Рубина» с 2008 по 2010 год. В составе команды он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны.
Ранее Боярский оценил назначение Семака на должность главного тренера «Зенита».