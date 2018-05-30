«Рубин» поздравил Семака с назначением на должность главного тренера «Зенита»

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Казанский «Рубин» поздравил бывшего капитана команды Сергея Семака с назначением на пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита».
«Рубин» поздравил Семака с назначением на должность главного тренера «Зенита»
  • Twitter
  • © @zenit_spb

«Поздравляем экс-капитана «Рубина» Сергея Богдановича Семака с назначением на пост главного тренера ФК «Зенит», — написано в заявлении «Рубина» в Twitter.

Семак являлся футболистом «Рубина» с 2008 по 2010 год. В составе команды он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны.

Ранее Боярский оценил назначение Семака на должность главного тренера «Зенита».

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