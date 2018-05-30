Боярский оценил назначение Семака на должность главного тренера «Зенита»

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Актёр и футбольный болельщик Михаил Боярский в беседе с ФАН оценил назначение Сергея Семака на должность главного тренера петербургского «Зенита».

«Считаю, что это очень своевременное, мудрое и толковое назначение, пожалуй, одно из самых правильных и своевременных», — сказал артист.

По его словам, клубу давно нужен свой тренер, а Семак — выходец из «Зенита».

Как полагает Боярский, в настоящее время нет необходимости гнаться за медалями.

«Думаю, в планы Серёжи Семака входят становление команды, создание здоровой морально-нравственной обстановки внутри коллектива и селекция игроков», — отметил он.

Артист добавил, что нужно создать команду, с которой можно будет продолжать работать и через год, и через несколько лет.

Ранее Семак прокомментировал своё назначение.

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