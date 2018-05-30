Боярский оценил назначение Семака на должность главного тренера «Зенита»
«Считаю, что это очень своевременное, мудрое и толковое назначение, пожалуй, одно из самых правильных и своевременных», — сказал артист.
По его словам, клубу давно нужен свой тренер, а Семак — выходец из «Зенита».
Как полагает Боярский, в настоящее время нет необходимости гнаться за медалями.
«Думаю, в планы Серёжи Семака входят становление команды, создание здоровой морально-нравственной обстановки внутри коллектива и селекция игроков», — отметил он.
Артист добавил, что нужно создать команду, с которой можно будет продолжать работать и через год, и через несколько лет.
Ранее Семак прокомментировал своё назначение.