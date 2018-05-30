Гончаренко рассказал о причинах ухода футболиста Вернблума из ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о причинах ухода из команды полузащитника Понтуса Вернблума.

«Комплекс причин. И семья, и желание сменить обстановку. Он сказал, что хочет поиграть в более тёплой стране. Я ответил: «Ты же викинг!». Но в ту же Швецию он не хочет», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Специалист отметил, что Вернблуму был предложен контракт в декабре, во время сборов в Испании. Но игрок после долгих размышлений принял решение покинуть команду.

«У Понтуса было много времени, чтобы принять решение для себя и для своей семьи», — добавил Гончаренко.

Он подчеркнул, что Вернблум купил себе квартиру «в тёплых краях».

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