Газизов заявил, что «Уфа» уже ищет нового главного тренера команды
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб уже занимается поиском нового главного тренера.
«Планируем объявить имя нового тренера в течение ближайших 10 дней. Уже занимаемся этим вопросом», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».
29 мая «Уфа» объявила о досрочном расторжении контракта с тренером Сергеем Семаком.
Ранее «Зенит» объявил о назначении Семака главным тренером команды.
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