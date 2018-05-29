Газизов заявил, что «Уфа» уже ищет нового главного тренера команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб уже занимается поиском нового главного тренера.

«Планируем объявить имя нового тренера в течение ближайших 10 дней. Уже занимаемся этим вопросом», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

29 мая «Уфа» объявила о досрочном расторжении контракта с тренером Сергеем Семаком.

Ранее «Зенит» объявил о назначении Семака главным тренером команды.