Исинбаева, Великая и Вяльбе избраны в исполком ОКР

Олимпийское собрание утвердило список членов исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Как сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), помимо руководителя федерации Михаила Мамиашвили, в состав исполкома вошли Елена Исинбаева, Елена Вяльбе, Софья Великая, Александр Попов, Вячеслав Аминов, Анастасия Давыдова, Андрей Бочкарёв, Николай Гуляев, Анна Лещикова, Алексей Власенко, Владимир Кожин, Игорь Левитин, Александр Горшков, Василий Титов, Владимир Сальников, Владимир Сенглеев, Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев, Геннадий Тимченко, Владислав Третьяк, Сергей Шахрай и Станислав Шевченко.

Ранее стало известно, что Станислав Поздняков был избран новым президентом ОКР.