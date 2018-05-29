Колобков уверен в успешном сотрудничестве нового руководства ОКР с Минспортом

Министр спорта Павел Колобков выразил уверенность, что новое руководство Олимпийского комитета России (ОКР) продолжит тесное сотрудничество с Министерством спорта.

«Я уверен в успешном продолжении нашего сотрудничества и хочу подчеркнуть, что наши структуры оказывают максимальную поддержку спортсменам в достижении результатов для России», — приводит слова Колобкова ТАСС.

В выборах президента ОКР участвуют четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков и четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

Министр также подчеркнул, что на пост главы ОКР выдвинули свои кандидатуры очень уважаемые люди. По его словам, главными качествами нового главы ОКР должны стать управленческие навыки, глубокое знание спортивных струкутр и способность достижение успеха и преодоления кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин отправил послание участникам Олимпийского собрания, по итогам которого определится новый глава ОКР.