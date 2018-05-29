Путин: необходимо сформировать культуру абсолютной нетерпимости к допингу

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Президент России Владимир Путин отправил послание участникам Олимпийского собрания, по итогам которого определится новый глава Олимпийского комитета России (ОКР).

Он отметил, что необходимо обеспечить восстановление позиций России в международном спортивном движении, активно участвовать в деятельности международных федераций.

«Важно продолжить работу по повышению эффективности системы противодействия допингу. И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание формированию культуры абсолютной нетерпимости к этому негативному явлению на всех этапах спортивной подготовки. Хочу особо подчеркнуть, что ответственность за достижение поставленных целей лежит на ОКР как учредителе общероссийской антидопинговой организации», — приводит слова из телеграммы президента пресс-служба Кремля.

Путин отдельно поблагодарил бывшего главу ОКР Александра Жукова за плодотворную работу в области защиты интересов российского спорта в международных спортивных организациях.

Ранее сообщалось, что в Москве началось Олимпийское собрание, по итогам которого изберут нового главу ОКР.

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